Bayern Monaco (Germania) – 100 punti

Inter (Italia) – 74 punti

PSG (Francia) – 71 punti

Borussia Dortmund (Germania) – 66 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 60 punti

Lipsia (Germania) – 59 punti

Porto (Portogallo) – 59 punti

Barcellona – 55 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti

Juventus – 47 punti

Siviglia – 42 punti

Napoli – 41 punti

Salisburgo – 40 punti

Ajax – 39 punti

Milan – 39 punti

Shakhtar – 35 punti

Lazio – 33 punti

Il Consiglio FIFA ha deciso che per la qualificazione al Mondiale per Club (in programma a giugno 2025 negli Stati Uniti), conterà il ranking UEFA e più in particolare i risultati che le squadre hanno ottenuto in Champions dal 2021 in poi. Un ranking però "aggiustato" visto che sono cambiati alcuni criteri per stabilire il punteggio. Di seguito il ranking Uefa seguendo i vecchi criteri (2 punti per ogni vittoria, 1 per il pareggio, 4 per il passaggio agli ottavi, 1 per i passaggi successivi) in cui la Juventus sarebbe avanti di sei punti rispetto al Napoli, costretto ad andare ai quarti di Champions per sperare di qualificarsi al Mondiale per Club.