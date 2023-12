Il Mondiale per Club che si disputerà nel 2025 con un nuovo format rivoluzionario, è un obiettivo per i club non solo come vetrina internazionale e possibilità di partecipare ad una competizione con le più grandi squadre del Mondo. Il risvolto c'è anche da un punto di vista economico visto che sono previsti oltre due miliardi di euro da spartire, in attesa che siano comunicate le cifre ufficiali.La Juventus al momento è qualificata ma dipenderà da cosa faranno Milan e Napoli in Champions League. L'altra italiana già praticamente sicura di esserci è l'Inter.