La Fifa ha annunciato i nomi degli arbitri designati per il prossimo Mondiale per club, in programma dal 3 al 12 febbraio negli Emirati Arabi. Cinque squadre arbitrali (un direttore di gara e due guardalinee), più un quarto ufficiale di gara (David Yareboinen, Papa Nuova Guinea)e sette arbitri Var. Tra questi c'è l'italiano Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.



I cinque direttori di gara e i rispettivi assistenti sono: Chris Beath (guardalinee Anton Shchetinin e Asley Beecham, Australia), Mustapha Ghorbal (Mokrane Gourari e Abdelhak Etchiali, Algeria), Cesar Ramos (Alberto Morini e Miguel Hernandez, Messico), Fernando Rapallini (Juan Pablo Belatti e Diego Bonfa, Argentina) e Clement Turpin (Nicolas Danos e Cyril Gringore, Francia).



Arbitri Var, oltre all'italiano Massimiliano Irrati, Ammar Aljeneibi (Emirati Arabni), Drew Fischer (Canada), Nicolas Gallo (Colombia), Mauro Vigliano (Argentina), Willy Delajod (Francia) e Paulus Van Boekel (Olanda).