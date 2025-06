Mondiale per Club, chi affronta la Juventus agli ottavi se arriva prima o seconda nel girone

2025 Getty Images



Chi affronta la Juventus agli ottavi se arriva prima nel girone

Dopo due vittorie nelle prime due partite contro Al-Ain e Wydad Casablanca, la Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Nell'ultimo match del girone G, i bianconeri sfideranno il Manchester City con i palio il primo posto. Entrambe sono a quota sei punti ma al momento la squadra di Igor Tudor è avanti per la migliore differenza reti. La Juventus quindi potrà permettersi anche di pareggiare per accedere agli ottavi da prima mentre con una sconfitta ci sarebbe il sorpasso degli inglesi e i bianconeri finirebbero il gruppo da secondi.



Chi affronta la Juventus agli ottavi se arriva seconda nel girone

Se la Juventus pareggerà o vincerà con il City, arrivando prima nel girone, allora affronterà agli ottavi la seconda del gruppo H, composto da Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal e Pachuca. Al momento i bianconeri troverebbero il Salisburgo ma tutto nel girone H si deciderà all'ultima giornata.Se la Juventus perderà contro il Manchester City si qualificherà agli ottavi da seconda. In questo caso, giocherebbe la prima partita ad eliminazione diretta contro la seconda del gruppo H. Ad una giornata dal termine quindi affronterebbe il Real Madrid, che si trova primo.