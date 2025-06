Mondiale per Club, i cartellini si pagano: per la Juventus conto da quasi 50 mila euro

2025 Getty Images

Mondiale per Club, quanto costano i cartellini

Una novità sorprendente ha caratterizzato il Mondiale per Club in corso: la FIFA ha introdotto una tassazione sulle sanzioni disciplinari. In una circolare inviata a tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui anche la Juventus, il massimo organismo del calcio mondiale ha comunicato che ammonizioni ed espulsioni non solo peseranno a livello sportivo, ma anche sul bilancio economico dei club.Il tariffario è chiaro e piuttosto salato: 12.000 dollari (oltre 10.000 euro) per ogni cartellino giallo, 15.000 per una doppia ammonizione, 20.000 dollari (circa 17.000 euro) per un rosso diretto. Una scelta che la FIFA giustifica con la necessità di coprire parte delle ingenti spese organizzative del torneo.

Mondiale per Club, quanto deve pagare la Juve

Per quanto riguarda la Juventus , il club ha già dovuto aprire il portafoglio. Contro l’Al-Ain, infatti, i bianconeri hanno rimediato ben quattro cartellini gialli, ricevuti da McKennie, Cambiaso, Conceição e Gatti. Totale: 48.000 dollari di multa (oltre 44.000 euro), una cifra tutt’altro che trascurabile in un torneo che si preannuncia lungo e intenso.Per la Juventus, che ambisce a ben figurare nel torneo e sta cercando di gestire al meglio la rosa sotto la guida di Igor Tudor , questa misura rappresenta un’ulteriore insidia. Ogni intervento in ritardo, ogni fallo tattico, può costare migliaia di euro. E se da un lato la disciplina è da sempre una voce chiave nella gestione dei bianconeri, dall’altro le tensioni di un torneo internazionale possono far saltare i nervi anche ai più esperti.Anche se questa scelta FIFA fa discutere, i bianconeri sanno che ogni dettaglio può fare la differenza. E al Mondiale per Club, ogni giallo… pesa sul campo e in cassa.