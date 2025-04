Nuovo esperimento arbitrale al Mondiale per club: di cosa si tratta

La Juventus è una delle due squadre italiane, insieme all'Inter, che parteciperà alla prossima edizione del Mondiale per club. Dal 19 giugno i bianconeri saranno dunque impegnati nella competizione negli Stati Uniti, un'occasione in più per misurarsi con nuove sfide, oltre ad altri avversari già conosciuti.La squadra di Tudor incontrerà il, già affrontato nella fase a gironi di Champions League all'Allianz Stadium. Per le squadre partecipanti al Mondiale per club è stata anche introdotta una sessione di mercato straordinaria dall'1 al 10 giugno.

Non si tratta però dell'unica novità introdotta nella competizione, che sarà ricca di innovazioni a partire proprio dal gioco. Oltre alla sperimentazione della regola dell'IFAB, che punisce le perdite di tempo dei portieri con un calcio d'angolo, ci sarà uno strumento utilizzato per la prima volta al Mondiale.Gli arbitri sarannoin via sperimentale, e le riprese delle videocamere saranno disponibili a tutti i tifosi su DAZN, emittente ufficiale del Mondiale per club 2025.