L'AIC contro il Mondiale per Club: le parole di Calcagno

Anche l'si schiera contro il, con la scelta di unirsi al ricorso legale contro lapresso il Tribunale del commercio di Bruxelles. L'obiettivo è quello di accendere quantomeno un riflettore sul torneo in programma tra un anno negli Stati Uniti, molto discusso soprattutto per il fatto che andrà a ingolfare ulteriormente un calendario già molto ricco di impegni per le squadre coinvolte, tra cui la"Da anni l’Associazione Italiana Calciatori, insieme a FIFPro, sta portando avanti una battaglia contro l’attività agonistica esasperata", le dichiarazioni del presidente Umberto. "I top player, impegnati con i club nelle competizioni nazionali e internazionali, arrivano a disputare fino a 70 partite all’anno percorrendo più di 90mila chilometri per gli spostamenti. È evidente che non si può immaginare di continuare con questi ritmi".