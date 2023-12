Il Milan con l'eliminazione ai gironi di Champions League non può più qualificarsi per il Mondiale per Club, che si disputerà a giugno 2025 negli Stati Uniti. A contendersi un posto saranno Napoli, Juve e...Lazio. Si, perché anche i biancocelesti possono ancora riuscire a strappare quel posto che al momento è occupato dai bianconeri. Per riuscire ad ottenerlo però, la squadra di Maurizio Sarri dovrebbe addirittura vincere la Champions League. Il Napoli invece, può impensierire la Juve qualificandosi ai quarti di finale anche se potrebbe comunque non essere sufficiente per superarla nel ranking.