Incredibile al Mondiale per Club, l'Al Hilal di Inzaghi elimina il Manchester City

Getty Images

Inzaghi contro Guardiola

È una notte che passerà alla storia quella vissuta al Camping World Stadium di Orlando: Simone Inzaghi e il suo Al Hilal compiono l’impossibile, battendo 4-3 ai supplementari il Manchester City di Pep Guardiola . Un risultato clamoroso, maturato dopo 120 minuti di emozioni e colpi di scena. Dopo il vantaggio inglese firmato da Bernardo Silva, i sauditi ribaltano tutto con Marcos Leonardo e Malcom. Il City reagisce con Haaland e poi Foden, ma Koulibaly e ancora Marcos Leonardo regalano il pass per i quarti.Una vittoria che sa di rivincita per Simone Inzaghi, eliminato proprio da Guardiola nella finale di Champions 2023 con l'Inter. Questa volta, invece, il tecnico piacentino ride per ultimo, portando la sua squadra a un successo che ha dell’incredibile. E se l’Inter, eliminata a sorpresa , torna a casa, Inzaghi resta in corsa e affronterà il Fluminense ai quarti, con il sogno semifinale sempre più concreto.

City ko dopo un percorso netto

I Citizens, dopo aver vinto il proprio girone e superato la Juventus, cadono nel modo più inaspettato. Non bastano i gol delle stelle e il dominio nel possesso: l’Al Hilal ha cuore, gambe e grinta. Koulibaly e Ruben Neves, mentre Marcos Leonardo è l’uomo della provvidenza con una doppietta decisiva.