Mondiale per Club, accordo Dazn-Mediaset per i diritti tv

hanno ufficializzato un importante accordo per la trasmissione del, garantendo una copertura completa sia in streaming che in TV, live e on demand. Questa collaborazione permetterà ai tifosi italiani di seguire da vicino una competizione che vedrà protagoniste squadre come Inter, Juventus, Manchester City, River Plate, Real Madrid e Bayern Monaco.Come anticipato da Calcio e Finanza, l’intesa prevede che Mediaset trasmetta in chiaro una partita al giorno tra le migliori della competizione nella fascia serale. DAZN, invece, offrirà l’intero torneo con tutte le 63 partite disponibili gratuitamente sulla sua piattaforma. Questo garantirà ai tifosi la possibilità di vivere ogni momento del torneo, fortemente voluto dal presidente FIFA Gianni Infantino, che si preannuncia come uno degli eventi calcistici più seguiti dell’estate.

Oltre alla trasmissione delle partite, l’accordo tra DAZN e Mediaset prevede una collaborazione editoriale tra le due piattaforme, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’accesso al Mondiale per Club. Grazie a questa sinergia, il torneo verrà valorizzato con approfondimenti, analisi e contenuti esclusivi, offrendo agli appassionati un’esperienza senza precedenti.