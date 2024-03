Mondiale per Club: la situazione di Napoli e Juventus

A cosa si riferisce De Laurentiis

Dalle parole ai fatti? Più o meno. Tra, anche in una stagione apparentemente anonima (certo, più per gli azzurri), c'è margine per la discussione. Pure accesa. Questa volta il fulcro è il prossimo Mondiale per Club, in programma a giugno del 2025. Al centro dell'attenzione ci sono i criteri di accesso, in particolare riguardo ai punti assegnati ai club partecipanti alla Champions League.Nella giornata di ieri, il patron Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: "Il Napoli dovrebbe andare di diritto al Mondiale per Club" , condannando ulteriormente la Juventus oltre i danni già arrecati dalla mancata partecipazione alla Champions di questa stagione. Addirittura, secondo RKK, sarebbero già coinvolti gli avvocati.Attualmente, la situazione vede il Napoli e la Juventus contendersi l'accesso alla prestigiosa competizione mondiale., ma è stata esclusa dalle coppe europee, quindi non può aumentare il proprio punteggio.Secondo i criteri stabiliti, i club ottengono punti per ogni pareggio, vittoria e partecipazione alle competizioni europee. Tuttavia, emerge una controversia quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, interviene, sostenendo che la Juventus dovrebbe essere esclusa perché penalizzata nella stagione precedente.La Juventus ha ottenutonella stagione precedente, ma con la penalizzazione subita, dovrebbe essere esclusa dalla contesa per il Mondiale per Club., garantendo così la sua qualificazione.