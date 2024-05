Negli ultimi mesi si è parlato molto del Mondiale per Club, la nuova competizione per squadre che si svolgerà per la prima volta negli Stati Uniti a giugno del prossimo anno. Inter e Juventus sono le due squadre italiane qualificate. Ne parla il Corriere dello Sport che pone una domanda; a quanto ammontano i premi di partecipazione e dei vari passaggi di turno? Al momento è stato solo sussurrato che il bonus d’ingresso vale 50 milioni e che la vincente potrà incassarne 100. Ma non si conoscono altri dettagli e si tratta pur sempre di cifre aleatorie, mai messe nero su bianco.