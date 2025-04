Mondiale per Club, -50 giorni. Le date e gli orari delle partite della Juventus

Da Juventus.com:Manca sempre meno al via del Mondiale per Club FIFA 2025: 50 giorni al calcio d’inizio della prima partita in programma a Miami che segnerà l’avvio di una competizione attesa e rivoluzionata nel format e nella sua spettacolarità. La Juventus, inserita nel gruppo G insieme al Manchester City, Wydad AC e Al Ain, giocherà le gare del girone in tre città e stadi diversi. Vediamo insieme quali sono e quando segnare gli appuntamenti da non perdere sul calendario.JUVENTUS-AL AIN - 19 GIUGNO 2025, ORE 3:00 ITALIANE | WASHINGTON, AUDI FIELD

Inaugurato nel 2018 e casa del D.C. United, l’Audi Field è uno stadio in cui si respira calcio sin dal giorno del taglio del nastro; apertura di una struttura all'avanguardia da 20.000 posti in cui non manca davvero nulla. Un contesto decisamente diverso rispetto a quello che accolse la Juventus, sempre a Washington, 42 anni fa: 13 agosto 1983 e un’amichevole tra i bianconeri e la Nazionale Stati Uniti Olimpica - selezione dei migliori calciatore USA, in una gara finita 1-1 con gol di Domenico Penzo (attaccante in rosa alla Juventus della prima metà degli anni ’80).JUVENTUS-WYDAD AC - 22 GIUGNO 2025, ORE 18:00 ITALIANE | PHILADELPHIA, LINCOLN FINANCIAL FIELDLa struttura che ospita le gare casalinghe dei Philadelphia Eagles di NFL è già stata più volte la cornice ideale per partite di calcio - come ad esempio nella data di inaugurazione, l’8 agosto 2003, quando scesero in campo Barcellona e Manchester United all’intero di uno stadio poi rimodernato nel 2014. Con oltre 67.000 posti a sedere, i bianconeri tornano a giocare a Philadelphia a sette anni di distanza dalla prima volta - dalla gara amichevole disputata contro il Bayern Monaco sempre all’interno del Lincoln Financial Field nel luglio 2018 (partita vinta per 2-0 con doppietta del giovane Favilli, protagonista in quella fase iniziale di preparazione della stagione).JUVENTUS-MANCHESTER CITY - 26 GIUGNO, ORE 21:00 ITALIANE | ORLANDO, INTER&CO STADIUMAnche a Orlando è già scesa in campo in passato la Juventus, ma non nella struttura da 25.000 posti della città della Florida in cui andrà in scena la sfida contro il Manchester City: due anni fa, il 2 agosto 2023, sempre a Orlando i bianconeri affrontarono il Real Madrid al Camping World Stadium, superando i Blancos in quella sfida amichevole per 3-1 con gol di Moise Kean, Timothy Weah e Dusan Vlahovic. Premessa ideale per il grande appuntamento che attende la Juventus contro il club inglese nella città della Florida, in attesa poi di definire la classifica finale del girone G per disegnare il tabellone a eliminazione diretta nel Mondiale per Club FIFA 2025.