Mondiale per Club, 4 squadre già qualificate alla prossima edizione: come funziona il regolamento

Mondiale per Club: chi si qualifica alla prossima edizione

Ilsta entrando sempre più nel vivo, con i tifosi italiani che attendono l'esordio di Inter erispettivamente contro il Monterrey e l'Al-Ain. Intanto, un po' a sorpresa (almeno per chi non conosce a memoria il regolamento) quattro squadre hanno già strappato il pass per la prossima edizione del torneo, prevista nel 2029, tra cui spicca il Paris Saint-Germain che al debutto ha sconfitto l'Atletico Madrid con un secco 4-0.Secondo le norme FIFA, si qualificano automaticamente al Mondiale per Club le squadre vincitrici della principale competizione continentale delle quattro confederazioni più prestigiose (UEFA, CONMEBOL, AFC e CAF) nel corso dei quattro anni precedenti al torneo. Per il Mondiale 2029, quindi, verranno presi in considerazione i vincitori delle Champions League dal 2025 al 2028, ma dato che il primo anno di questo nuovo ciclo si è già concluso, alcuni posti sono stati già assegnati.

Le prime quattro qualificate

Cruz Azul (Messico), vincitore della CONCACAF Champions Cup

Al-Ahli (Arabia Saudita), trionfatore in AFC Champions League

Pyramids FC (Egitto), vincitore della CAF Champions League

Il PSG è il primo club europeo ad aver ottenuto l’accesso alla rassegna del 2029. La formazione di Luis Enrique, infatti, ha conquistato la Champions League 2024-25 con un roboante 5-0 sull’Inter nella finale di Monaco di Baviera. Oltre al titolo europeo, i parigini si sono così garantiti la presenza anche alla Supercoppa UEFA e alla FIFA Club World Cup 2029.Assieme ai francesi ci saranno anche:In totale saranno 32 le squadre partecipanti, ma si vocifera di un possibile ampliamento a 48 club, sulla scia del nuovo format dei Mondiali per nazionali.