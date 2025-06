Mondiale per Club 2029 in Qatar? Spunta l'ipotesi di un'edizione invernale

AFP/Getty Images

Il Qatar si 'candida' per il Mondiale per Club

Ilpunta a scendere nuovamente in campo come Paese ospitante di un grande evento calcistico: secondo quanto riportato dal The Guardian, l’emirato mediorientale avrebbe manifestato alla FIFA la volontà di candidarsi per ospitare l’edizione 2029 del, la seconda nella nuova formula allargata voluta fortemente dal presidente Gianni Infantino.Durante l’edizione attualmente in corso negli Stati Uniti, che vede in campo anche la Juventus , alti funzionari qatarioti avrebbero avviato discussioni con i vertici FIFA, esprimendo il desiderio di accogliere la manifestazione tra quattro anni. Con questa mossa, il Qatar diventa il sesto Paese a mostrarsi interessato, unendosi ad Australia, Brasile, Marocco, Spagna e USA.

Edizione invernale?

Montepremi più alto

Una delle principali proposte del Qatar riguarda l’impegno a organizzare un torneo a emissioni zero, in netta controtendenza rispetto all’edizione statunitense, caratterizzata da elevati spostamenti e partite distribuite in 11 città diverse. L’emirato può contare su infrastrutture sportive d’eccellenza: i nove stadi costruiti per il Mondiale 2022 sono tuttora operativi e sei di questi vengono impiegati regolarmente nella Qatar Stars League. La loro disponibilità permetterebbe di ridurre sensibilmente i costi e gli spostamenti interni, migliorando la sostenibilità logistica e ambientale dell’evento.Tuttavia, l’elevato caldo estivo rappresenta un ostacolo quasi insormontabile. Come già avvenuto nel 2022, il torneo potrebbe quindi essere spostato in inverno, con il mese di dicembre 2029 indicato come finestra temporale preferita. Una scelta che solleverebbe inevitabili tensioni con le leghe nazionali europee, a causa dell’impatto che un evento di tale portata avrebbe sui calendari stagionali. Nonostante ciò, i club partecipanti potrebbero guardare con favore a una simile prospettiva, vista la ricchezza dei premi in palio.Per l’edizione 2025, la FIFA ha messo a disposizione un montepremi complessivo di oltre un miliardo di dollari, cifra che potrebbe aumentare ulteriormente in futuro grazie a nuovi accordi commerciali e a una maggiore programmazione. Per quest'anno il Mondiale è stato assegnato agli Stati Uniti senza un bando di gara, ma per il 2029 è prevista una procedura di candidatura ufficiale, a conferma dell’interesse crescente verso una competizione che ambisce a diventare un pilastro del calendario calcistico globale. Il Qatar, forte della sua esperienza e delle strutture all’avanguardia già testate con successo, vuole tornare protagonista. La partita per il Mondiale per Club 2029 è appena cominciata.