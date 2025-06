Mondiale per Club, il tabellone può regalare un incrocio da brividi: possibile Juventus-Inter ai quarti

La, attorno alle ore 23 di giovedì 26 giugno, conoscerà il proprio posizionamento finale nel girone G deldopo la sfida contro il Manchester City che, appunto, mette in palio il primo posto nel raggruppamento.Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento appaiate a quota 6 punti in classifica, ma ai bianconeri basterà anche un pareggio per staccare il pass da prima e dunque per andare ad affrontare la seconda classificata del girone H.Il posizionamento finale della Juve sarà molto importante per capire in quale lato del tabellone degli ottavi di finale andranno a collocarsi i bianconeri. Solamente a quel punto, infatti, si potrà tracciare l'ipotetico percorso che conduce fino alla finalissima di New York in programma domenica 13 luglio. E se i bianconeri dovessero chiudere il girone al primo posto ecco che lungo la tratta che porta verso l'atto finale potrebbe concretizzarsi un incrocio a dir poco da brividi.

Possibile Juventus-Inter ai quarti: le combinazioni

Se la Juventus dovesse chiudere al primo posto il proprio girone del Mondiale per Club, disputerà gli ottavi di finale contro la seconda classificata del raggruppamento G. Ma non solo. In caso di passaggio del turno, i bianconeri potrebbero pescare proprio l'Inter ai quarti di finale.In caso di primo posto, infatti, la squadra di Tudor finirebbe proprio nella stessa parte del tabellone della formazione nerazzurra che agli ottavi sfiderà il Fluminense. Di conseguenza ecco che ai quarti di finale potrebbe concretizzarsi il più clamoroso degli scenari: il derby d'Italia al Mondiale. Una sfida affascinante con una posta in palio molto alta, ovvero la semifinale.