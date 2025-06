Mondiale per Club 2025, la classifica del girone G dopo la prima giornata

AFP via Getty Images



Il girone della Juve: la situazione

Con la vittoria dellacontro l', si è ufficialmente chiusa la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025. Tutte le 32 squadre, infatti, hanno giocato una partita ufficiale e ora il ciclo di partite proseguirà con le gare valevoli per il secondo turno che, con ogni probabilità, potrebbe già indirizzare il discorso qualificazione per molte delle squadre partecipanti.Per quanto riguarda il girone G, la Juventus ha debuttato a Washington battendo con un perentorio 5-0 gli emiratini dell'Al-Ain. Nell'altra gara del raggruppamento è andata invece a referto la vittoria del Manchester City, capace di regolare 2-0 i marocchini del Wydad Casablanca, ovvero i prossimi avversari della Juve.

La classifica del girone G

Juventus 3 punti (5 goal fatti, 0 subiti, diff. +5)

Manchester City 3 punti (2 goal fatti, 0 subiti, diff. +2)

Wydad Casablanca 0 punti (0 goal fatti, 2 subiti, diff. -2)

Al-Ain 0 punti (0 goal fatti, 5 subiti, diff. -5)

Il prossimo turno

Juventus-Wydad Casablanca (domenica 22 giugno, ore 18.00)

Manchester City-Al-Ain (lunedì 23 giugno, ore 3.00)

Nella prossima giornata, la Juventus scenderà in campo domenica 22 giugno per affrontare gli il Wydad Casablanca, mentre il City sfiderà l'Al-Ain nella notte di lunedì 23.