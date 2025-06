Mondiale per Club 2025: cartellini e diffidati, quando scatta la squalifica e il regolamento

AFP via Getty Images

Quando scatta la squalifica

Il Mondiale per Club 2025 , in programma negli Stati Uniti, porta con sé un regolamento specifico per quanto riguarda cartellini gialli, diffide e squalifiche, seguendo un modello già adottato nei tornei FIFA per nazionali.Nel nuovo format del torneo, la squalifica scatta dopo due cartellini gialli ricevuti in due partite diverse. A differenza dei campionati nazionali o delle competizioni UEFA, dove solitamente si è diffidati dopo due o tre ammonizioni, al Mondiale per Club basta un solo giallo per entrare in diffida. Il secondo cartellino comporta automaticamente una giornata di squalifica.

Quando si azzerano le diffide

Un aspetto importante per le squadre in corsa per il titolo è la pulizia delle ammonizioni dopo i quarti di finale. Questo significa che se un giocatore ha ricevuto un cartellino giallo nei turni precedenti, questo non verrà conteggiato per le semifinali e l’eventuale finale. Solo in caso di espulsione in semifinale si rischia di saltare la finale.