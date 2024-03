Leghe nazionali contro la FIFA: possibile causa legale

Il nuovo calendario

e le altre: tutte stavolta correranno alla stessa velocità. Il fronte comune avanza ce il motivo dello scontro sono i calendari internazionali . la fatica delle gare ravvicinate non favorisce lo spettacolo e non tutela la salute dei giocatori. E' il motivo per cui al fianco delle Leghe si schiereranno anche i sindacati dei calciatori dei singoli paesi.La Fifa, riferisce la Gazzetta dello Sport, ha redatto il proprio calendario di eventi, senza tenere conto delle esigenze dei campionati nazionali. La risposta delle Leghe sarebbe la prima, concreta, opposizione al potere Fifa. Nell'appuntamento che le riunirà i prossimi 25 e 26 aprile a Londramentre gli impegni dei campionati resteranno gli stessi, a livello internazionale si sono moltiplicati.Il parere contrario della Serie A e delle altre non è stato preso in considerazione: la Fifa ha imposto le proprie ragioni. Ecco perchnell'ambito delle decisioni unilaterali sul calendario internazionale, si legge.Il nuovo calendario infatti dovrà tenere conto di diversi fattori. Prima di tuttohe sarà ampliato da 32 a 48 squadre aumentando quindi la durata della competizione di almeno una settimana. Poi,che aggiungerà minimo tre partite a chi parteciperà (inizio a giugno 2025 negli Stati Uniti). Senza dimenticare il nuovo formato della Champions League, con un maggior numero di gare (da 6 a 8, più eventuali playoff).