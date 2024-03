Juve, le reazioni alla conquista del Mondiale per Club

Nessuno ha sparato i fuochi d'artificio, nè ha stappato bottiglie di champagne. Basso profilo, in poche parole, ma è innegabile che alla Continassa, come racconta Tuttosport, la qualificazione alresa possibile dall'eliminazione delalla Champions League sia stata accolta con grande soddisfazione, tanto per un discorso puramente sportivo quanto per una questione economica, se non altro perché queigarantiti al solo ingresso rappresentano una boccata d'ossigeno notevole per le casse del club.Del resto il traguardo, seppur conquistato in maniera indiretta, rappresenta comunque un motivo d'orgoglio e una spinta a ripartire verso l'obiettivo Europa, con la consapevolezza che evidentemente, se ilconta qualcosa, lanon è stata proprio un disastro osceno nelle ultime edizioni della Champions, soprattutto al cospetto delle altre italiane. E considerando peraltro che quest'anno la Vecchia Signora non ha potuto fare niente per migliorare il proprio piazzamento, è innegabile che nello "storico" i bianconeri abbiano mantenuto più costanza di rendimento, pur subendo una distorsione nella percezione e dunque nelle reazioni che la riguardano. La voglia di tornare ad essere protagonisti di grande sfide è davvero tanta, e nell'attesa può quantomeno rinfocolare lo spirito di rivalsa.