Juventus e social: ecco il numero di follower

Il, oltre ai 50 milioni di euro per il solo accesso, porterà allanotevoli guadagni e benefici anche a livello di. La competizione, infatti, si svolgerà negli, un mercato molto appetibile per il club bianconero che oltreoceano ha già programmato le ultime dueestive e sta valutando di tornarci anche quest'anno, un modo per incrementare ulteriormente il proprio bacino tra Academy, stadi, follower e influencer.Da non sottovalutare, come scrive Tuttosport, la copertura mediatica e anche social del torneo, tema non affatto secondario per la Juventus che vanta 152 milioni di seguaci considerando tutte le piattaforme (è quinta a livello mondiale), di cui un numero consistente proprio negli Stati Uniti.