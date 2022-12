Dal sito dellaHa preso il via la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Gara inaugurale il 20 novembre 2022, Qatar-Ecuador, finale in programma il 18 dicembre 2022.Sono undici i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Nazionali per la competizione, di seguito la lista completa dei bianconeri coinvolti ai nastri di partenza:Weston McKennie (USA)Angel Di Maria e Leandro Paredes (Argentina)Wojciech Szczęsny e Arek Milik (Polonia)Adrien Rabiot (Francia)Dušan Vlahović e Filip Kostić (Serbia)Alex Sandro, Bremer e Danilo (Brasile)QATAR 2022 | OGGI IN CAMPOL'ultimo atto. Argentina e Francia si contendono, in finale, il titolo di campione del mondo. E, come spesso è accaduto nella storia, almeno un bianconero alzerà la Coppa. Da una parte Rabiot, con la Francia, dall'altra Paredes e Di Maria con l'Argentina. Sarà senz'altro una grande sfida: vinca il migliore.