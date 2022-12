Dal sito dellaQATAR 2022 | OGGI IN CAMPOOggi, venerdì 9 dicembrem si riparte! Croazia e Brasile inaugurano i quarti di finale e il match coinvolge tra bianconeri: Alex Sandro, Bremer e Danilo. In serata, invece, toccherà all'Argentina di Di Maria e Paredes.I quarti di finale in programma:Croazia - BrasileOlanda - ArgentinaMarocco - PortogalloInghilterra - Francia