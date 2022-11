Per un primo turno che si chiude, un secondo è già pronto a cominciare. Non c’è tempo di rifiatare in, perché le Nazionali sono pronte a tornare in campo a caccia di punti utili per provare a qualificarsi agli ottavi di finale. Tra chi ha sorpreso ancora una volta, come Rabiot con la sua Francia, e chi ha deluso, come il blocco argentino, ilè pronto a dare un’altra opportunità per sistemare o migliorare le rispettive situazioni.Ecco dunque le quote deiin vista della seconda partita dei giocatori dellaimpegnati nella fase a gironi di Qatar 2022.- Dopo l’esordio in pompa magna contro la Serbia, la Nazionale di Tite vuole continuare a dimostrare la propria superiorità in campo. Contro la Svizzera, vittoriosa ma con molte difficoltà nella partita giocata contro il Camerun, i bookmakers sembrano essere indirizzati su una nuova affermazione della Seleção: 1.46 per il successo verdeoro, contro il 6.85 (6.80 per Eurobet) di una potenziale vittoria del team elvetico, mentre il pareggio viene pagato 4.58 (4.50 per Sisal). Nonostante l’ottima prova difensiva del Brasile, a cui hanno contribuito(conrimasto in panchina) i traders pensano sia poco probabile un altro clean sheet per Alisson: la porta imbattuta brasiliana è data a 2.08, contro l’1.72 di un gol per la compagine di Petkovic.- Forse la sconfitta più eclatante del primo turno di questo Mondiale. Contro l’Arabia Saudita, la formazione di Scaloni si è scoperta fragile e incapace di chiudere una partita che nel primo tempo sembrava già archiviata. L’aspetto tattico è stato quello preso di mira dai media di settore, che hanno evidenziato come gli attaccanti argentini siano caduti troppo spesso nella trappola del fuorigioco dei sauditi. Tuttavia, contro il Messico, che ha raccolto un ottimo pareggio, le quote restano favorevoli all’Albiceleste: secondo i traders, il successo argentino è quotato 1.55 (1.47 per Sisal), contro il 6.50 con cui viene pagata la vittoria messicana. Il pareggio è dato a 3.90, esito che ha permesso al Messico di guadagnare un punto nella prima sfida contro la Polonia. I bookies di Betclic prevedono una partita bloccata per Messi e compagni, con l’Under 2.5 dato a 1.85 contro l’1.90 dell’Over 2.5. Una rete del bianconero Di Maria, opaco all’esordio, è data a quota 4.50.- Esordio da sogno per Adrien Rabiot: vittoria roboante della sua Francia contro l’Australia e sigillo personale al debutto al Mondiale. Se il bis, parlando di gol, non appare semplicissimo per il bianconero (quotato a 6.50), il successo dei Galletti non appare molto in discussione: 1.75 per la seconda vittoria francese, a 4.80 la possibile vittoria danese e l’X a 3.60. Per la Polonia diimpegno non semplice contro l’euforica Arabia Saudita, anche se le quote vedono favoriti ancora i polacchi, vittoriosi secondo Betclic a 1.72. Nel “derby anglosassone”, partono sfavoriti gli Stati Uniti di. L’Inghilterra è data vittoriosa a quota 1.45, ben più alta la possibile vittoria degli USA data a 7.25, una via di mezzo il pareggio con quota 4.20. Chiamata a battere un colpo la Serbia di, data vincente contro il Camerun con quota 1.72 (contro la quota di 5.05 dalle vittoria camerunese).