L'Italia Femminile di Milena Bertolini scende in campo negli ottavi di finale del Mondiale Femminile. Le azzurre sfidano la Cina a Montpellier dalle ore 18.00. L'obiettivo è la qualificazione ai quarti. Segui la partita live su Ilbianconero.com.



CRONACA:



37' - Azione pazzesca di Bergamaschi, che si libera davanti al portiere: Peng è strepitosa.



28' Paratona di Giuliani sulla conclusione dalla distanza di Wang: angolo per la Cina.



14' GOL DELL'ITALIA! GIACINTI! Errore in disimpegno della Cina, Giacinti recupera palla sulla destra, la palla passa dai piedi di Bonansea e Bartoli e sulla ribattuta in area di rigore è la stessa attaccante del Milan a mettere dentro il gol del vantaggio



10' Gol annullato a Giacinti: inserimento dell'attaccante del Milan su suggerimento di Girelli. La posizione era però irregolare. Gol annullato.



1' E' iniziata la partita



FORMAZIONI UFFICIALI



Italia: Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia, Giacinti; Girelli, Bonansea.



Cina: ​​Peng; Han, Wu, Lin, Liu; Wang Shuang, Zhang, Wang Yan, Gu; Wang Shanshan, Li. Ct Xiuquan.