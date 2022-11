Stanno facendo discutere, in questi primi giorni delin Qatar, iconcessi alle squadre in campo, che in molti casi hanno giocato anche oltre il 100° minuto. Questa novità diventerà un'abitudine anche in Italia? Secondo La Gazzetta dello Sport l'impressione è che sì, sarà così, e che già dal 4 gennaio si potrà vedere anche da noi ciò che sta accadendo nella competizione iridata. Quindi, insomma dilatazioni "XL" che annullano i tempi persi per svariati motivi.