Reale volontà di tutelare il benessere dei calciatori o piuttosto interessi di natura politica? Secondo quanto riportato da Tuttosport, che riprende le indiscrezioni diffuse ieri dal portale spagnolo The Objective, si propende più per la seconda ipotesi nel motivare le recenti prese di posizione , giunte da più parti, contro ilin programma tra un anno negli Stati Uniti, tra giugno e luglio, che vede tra le qualificate anche la. All'origine della questione ci sarebbero le trattative tra l'ex difensore del Barcellona Gerard, a capo anche dell'agenzia di eventi, l'ormai ex presidente federale iberico Luise l'attuale numero uno della Uefa Aleksanderper la creazione di una competizione europea che, ogni quattro anni, avrebbe – nelle intenzioni – dovuto contrastare lo stesso Mondiale per Club della Fifa."Gli scambi di messaggi e le videoconferenze cui si fa riferimento risalirebbero al 2019, in reazione all'idea della rassegna iridata per società lanciata da Infantino, prima ancora dello scandalo dei fondi Uefa sottratti alla Federazione Spagnola, con il benestare di Rubiales, per rimpinguare gli stipendi di Piqué e Messi in piena pandemia da Covid-19, primo capitolo dell'attività investigativa svolta dal sito spagnolo" scrive Tuttosport. "Agli incontri virtuali per discutere della nascita della competizione avrebbero partecipato anche Theodore, segretario generale Uefa, e Giorgio, suo vice. "L'organismo riceve ogni giorno una valanga di proposte e di suggerimenti, tuttavia la maggior parte di essi non merita di essere discussa: commentiamo solo i progetti approvati dagli organi esecutivi", la replica da parte di fonti Uefa alle rivelazioni di The Objective".