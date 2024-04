Mondiale per Club: la scelta sui diritti tv

L'indiscrezione risale a poche ore fa:è pronta a fare irruzione nel mondo del calcio per la trasmissione in streaming del, dando così vita a un matrimonio inedito. Come racconta Tuttosport, però, le voci di un imminente accordo tra le parti hanno suscitato una certa apprensione tra le squadre partecipanti: si tratterebbe, infatti, di una mossa del presidente dellaGianniper conferire ulteriore lustro alla manifestazione alla luce del fatto che l'auspicata torta da 4 miliardi di euro da spartire tra le società coinvolte ammonterebbe a. Allo stato attuale, peraltro, i club che hanno staccato il pass per il torneo - tra cui la- non hanno la certezza di poter incassare i circa 50 milioni di euro preventivati, tanto che nel budget la voce Mondiale includerebbe al momento una cifra intorno ai, non di più.Il governo del calcio internazionale, ad ogni modo, dispone di una riserva di denaro a cui attingere in situazioni come questa, ovvero quando viene ritenuta opportuna una "spintarella" dall'interno per far decollare un progetto nel quale si crede fortemente. Infantino, che da anni lavora alla riuscita della manifestazione, potrebbe così prevedere un'aggiunta altotale, come mossa di marketing per rendere più appetibile la rassegna. Il primo passo, intanto, è proprio quello di concludere la trattativa per la cessione dei, anche se a un unico broadcaster mondiale che non trasmetterebbe certo le immagini in chiaro.