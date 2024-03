Mondiale per Club: il numero minimo di partite

Mondiale per Club: le squadre europee

Mondiale per Club: le squadre del resto del mondo

Mondiale per Club: il montepremi



Mondiale per Club: tutte le squadre già qualificate

Al Ahly (Egitto) – Vincitrice CAF Champions League 2020/21 e 2022/23

Wydad (Marocco) – Vincitrice CAF Champions League 2021/22

Al Hilal (Arabia Saudita) – Vincitrice AFC Champions League 2021

Urawa Red Diamonds (Giappone) – Vincitrice AFC Champions League 2022

Chelsea (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2020/21

Real Madrid (Spagna) – Vincitrice UEFA Champions League 2021/22

Manchester City (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2022/23

Bayern Monaco (Germania) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter (Italia) – Ranking UEFA

Porto (Portogallo) - Ranking UEFA

Benfica (Portogallo) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Germania) - Ranking UEFA

Juventus (Italia) - Ranking UEFA

Monterrey (Messico) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2021

Seattle Sounders (USA) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2022

Club Leon (Messico) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2023

Auckland City (Nuova Zelanda) – Ranking OFC

Palmeiras (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2021

Flamengo (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2022

Fluminense (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2023

La Juventus si è qualificata ufficialmente nella serata di ieri al Mondiale per Club, per via indiretta sfruttando il proprio piazzamento nel ranking e l'eliminazione del Napoli dalla Champions League. Il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti nel 2025, dal 15 giugno al 13 luglio, sta iniziando ad avere un quadro ben definito, con 22 squadre qualificate su un totale di 32 attese.Le formazioni saranno divise in otto gruppi, in cui passeranno agli ottavi le prime due. La Juventus - così come l'Inter, che sarà inserito in un raggruppamento diverso - giocherà quindi un minimo di tre partite.L'Europa porterà al Mondiale 12 squadre, di cui 10 già sicure di un posto: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Porto, Benfica e Paris Saint-Germain. In corsa per la Spagna Atletico Madrid e Barcellona, mentre l'altro slot sarà occupato da una tra la vincente della Champions League 2024 e il Salisburgo: se i futuri campioni saranno già qualificati, il pass andrà agli austriaci, con il miglior ranking delle escluse. Soltanto Arsenal e Psv, in sostanza, possono togliere loro il posto.Guardando fuori dall'Europa, sono 11 al momento le squadre attese alla competizione: sulla carta le più temibili sembrano le brasiliane (Flamengo, Palmeiras e Fluminese). Non ci sarà invece l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, eliminato nella Champions asiatica, mentre ha ancora possibilità l'Inter Miami di Leo Messi, che deve puntare a vincere la Concacaf Champions Cup.Perché per la Juventus fosse fondamentale qualificarsi al torneo è chiaro da tempo. Per il Mondiale per Club, infatti, si parla di un fatturato tra 2 e 2,5 miliardi di dollari, con un gettone d'ingresso di 50 milioni e guadagni a salire fino, pare, a 100 milioni per chi vince. A ciò bisogna aggiungere gli introiti legati a pubblicità e sponsorizzazioni varie, in un mercato fertile da questo punto di vista come quello statunitense in cui già da tempo il club bianconero sta cercando di imporsi.