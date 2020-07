Prima gli Europei, poi i Mondiali. Tra un anno e mezzo è in programma la prima edizione invernale della Coppa del Mondo, in Qatar nel 2022. Attraverso i canali ufficiali è stato presentato il programma della competizione: si partirà il 21 novembre, quattro partite al giorno nella prima fase: la prima alle ore 11 (orario italiano), poi alle 14, si continua alle 17 per chiudere la giornata con l'ultima partita in pogramma alle 20.