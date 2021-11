Ilha perso contro la, scivolando al secondo posto del girone valido per la qualificazione al Mondiale 2022. Questo significa che per disputare la rassegna in Qatar, i lusitani dovranno vincere lo. Su Instagram,si è detto sicuro: "Il calcio ci ha mostrato più e più volte che a volte i percorsi più difficili sono quelli che ci portano ai risultati più desiderati. Il risultato di ieri è stato duro, ma non abbastanza da abbatterci. L'obiettivo di essere nella Coppa del Mondo 2022 è ancora molto vivo e sappiamo cosa dobbiamo fare per arrivarci".