La Juventus è uscita sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, vincente per la quinta volta nella competizione, con un secco 3-1 ai bianconeri. Il Corriere dello Sport loda la squadra di Simone Inzaghi con un "MondiaLazio" come titolo, mentre Tuttosport a "Super Lazio!" aggiunge le parole di Lapo Elkann: "Juve, vergognati!" e un "Sarri infilzato dal tridente di Simone". Anche Il Tempo da Roma dedica una prima pagina ai biancocelesti, mentre Il Mattino festeggia il ritorno alla vittoria del Napoli, per 2-1 contro il Sassuolo.



