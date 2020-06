Il lunedì non è un classico giorno di calcio, ma negli ultimi anni ci siamo ormai abituati alle esigenze di uno sport che risponde sempre più alle logiche del mercato televisivo. Eppure, il lunedì resta un giorno vincente, almeno per la Juventus: un bilancio che incoraggerà la squadra, vista la ripresa del campionato contro il Bologna fissata proprio per domani sera (21.45). Per lasciarsi alle spalle le scorie della Coppa Italia, quindi, la Juve guarda alla sua storia: il primo Monday Night, infatti, risale al 1990, quando il Derby della Mole venne spostato di un giorno causa neve. La partita finì 1 a 1, con Roberto Baggio che rimise le cose in pari dopo la rete del granata Policano. Da allora, il bilancio è di 10 vittorie in Serie A, quattro in B e solo cinque pareggi. Nessuna sconfitta, un record che Maurizio Sarri spera di preservare anche domani...