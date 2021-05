Squalificato DeSciglio da tutte le competizioni.

Ha del surreale quello che succede allo scadere di, sfida sentitissima per la vetta della Ligue 1 e vinta dall’OL per 3-2. Decisivo, che ha servito l’assist del gol vittoria siglato da Cherki. Il terzino di proprietà dellasi è reso protagonista anche di un episodio spiacevole esploso al fischio finale, quando è scoppiata unatra i giocatori in campo, sedata dalle guardie e dallo staff delle rispettive formazioni.coinvolto in prima persona,attaccante del Monaco ed ex conoscenza della Serie A con la maglia del Genoa.