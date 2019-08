Oleg Petrov, vice presidente del Monaco, ha parlato ai microfoni de L'Equipe del futuro dell'attacco monegasco, compreso l'affare per Mauro Icardi dell'Inter, seguito anche dalla Juventus: "Ho parlato più volte con Falcao, con la squadra, coi giocatori e con l'allenatore. Capiamo quello che vuole. Ma non è ancora arrivata una decisione finale. Stiamo studiando altre soluzioni per l'attacco. Niente è stato risolto, rimangono due giorni di lavoro, non molto tempo. Icardi? Preferisco non commentare per il momento. Dirò solo che non è facile".