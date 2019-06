Il Monaco sbircia in Italia per rinforzare la propria squadra reduce da una stagione disastrosa. La formazione di Jardim ha individuato due profili adatti per il centrocampo da costruire in vista della prossima annata. Il primo nome è Joao Mario, dato in uscita dall'Inter. La seconda pista, quella più gradita dai monegaschi, ma anche la più difficile da raggiungere, porta a Blaise Matuidi. La Juventus potrebbe lasciar partire il proprio giocatore, ma solo di fronte ad offerte vantaggiose.