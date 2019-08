Il Monaco cesella il proprio centrocampo pescando dalla Premier. Non sarà Matuidi, molto probabilmente, il nuovo nome per la mediana monegasca, ma Mario Lemina. Da francese a francese, da juventino ad ex, il Monaco ha scelto, come riporta ​RMC Sport, il centrocampista del ​Southampton: per averlo, pagherà 20 milioni di euro.