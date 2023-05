: illaconquistava la qualificazione alla prima finale didell'erafermando ildi Cristianosull'1-1 allo Stadio Bernabeu. Fu l'ex Alvaro, già protagonista nel 2-1 dell'andata all'Allianz Stadium, a firmare il gol del pareggio, dopo il rigore concretizzato nel primo tempo dallo stesso CR7, freddissimo al cospetto di quel Gigiche in seguito sarebbe persino diventato suo compagno di squadra a Torino. Estasi vera per il popolo della Vecchia Signora, che dopo i primi trofei vinti in Italia post Calciopoli cominciava a riaffacciarsi con sana prepotenza anche nei più alti palcoscenici europei, dimostrando di potersela giocare con chiunque e di sapersi ancora togliere grandi soddisfazioni.. E poco importa (si fa per dire...) che la finale di Berlino contro ilsarebbe rimasta indigesta. Perché quella Juve, con una difesa inossidabile e un centrocampo da far invidia, con l'Apache Carlosin attacco e l'intramontabile Gigi Buffon in porta, era davvero una squadra capace di far sognare anche i tifosi più pessimisti, tanto per le evidenti doti tecniche dei singoli quanto soprattutto perChi può dirlo. Tanto per cominciare, al momento è difficile persino sapere se Madama parteciperà alla prossima edizione della Champions (e non di certo per demeriti propri). E poi, chissà cosa succederà... Non resta che aggrapparsi ai ricordi, e chiedere alla squadra di fare a noi tifosi almeno un piccolo grande regalo: la finale di, da conquistare giovedì contro il. E poi eventualmente a- siamo bianconeri, quindi un pensiero di questo tipo è quasi scontato - come andrà andrà...