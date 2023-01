Come racconta La Gazzetta dello Sport, mentre il club si difenderà nei tribunali,avrà il compito non banale di isolare il gruppo da tutto il mondo intorno, facendo leva sull’orgoglio ferito dei campioni e la voglia di mettersi in mostra dei giovani, ormai un cardine del progetto tecnico: "Col Monza in Coppa Italia hanno giocato tanti ragazzi del settore giovanile, bisogna andare in questa direzione perché lo dice il fatturato delle 20 squadre di A confrontato con quelle inglesi: il rapporto è di uno a quattro". Intanto ieri uno dei cavalli di Max ha vinto a Chantilly. Il nome? Momento Giusto.