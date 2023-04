Parlerà spagnolo per lala doppia semifinale di, raggiunta ufficialmente ieri dopo l'1-1 in trasferta contro lo, che si è sommato all'1-0 casalingo. Sarà il, infatti, l'avversaria dei bianconeri nell'ultimo ostacolo prima della finalissima di Budapest, dove l'altra squadra in campo sarà una tra Roma e Bayer Leverkusen. La formazione andalusa, come noto, è particolarmente "affezionata" alla competizione, che ha già vinto ben sei volte. Per la Vecchia Signora, quindi, sarà un confronto da non sottovalutare, tanto più perchè il Siviglia ha eliminato il, che sembrava favorito per il successo finale.- La squadra spagnola, al momento, occupa il 13° posto nella, dove solo di recente è riuscita a recuperare da una situazione che iniziava a destare non pochi timori; ora, considerando anche l'Europa League, non perde dallo scorso 19 marzo, e nell'ultimo mese ha ottenuto. Merito anche del nuovo allenatore, Jose Luis, già il terzo in panchina in questa stagione dopo Julen Lopetegui e Jorge Sampaoli.Il 62enne basco ha collezionato in carrieranel massimo campionato spagnolo, ed è all'apice di una carriera che lo ha visto guidare anche squadre di seconda e terza divisione. Il suo modulo preferito è il, con la variante, con pressione e gioco soprattutto sulle fasce, due mediani di quantità e tanta intensità e qualità in zona offensiva.- Nella rosa del Siviglia si trovano diversi giocatori con un passato in Italia a partire dal "Papu", ex capitano dell'Atalanta, e, in Serie A con Genoa e Milan; gli altri sono l'ex Roma Erik, Lucas, meteora del Grifone e dei rossoneri di Milano, e infine Alex, per un periodo all'Inter.Alla squadra di Mendilibar, in generale, la qualità non manca. Tra i giocatori-chiave, infatti, ci sono anche i freschi campioni del Mondo con l'Argentina Marcose Gonzalo, nonchè il portiere del sorprendente Marocco Yassine, detto Bono, e l'ex Barcellona Ivan. Il capo-cannoniere, invece, è un altro marocchino, Youssef, che a sua volta si è messo in bella mostra durante la competizione iridata in Qatar. Una rosa ben assortita, insomma, da non sottovalutare.- Bounou; Montiel, Badé, Marcao, Acuna; Gudelj, Fernando; Lamela, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri. All. Mendilibar.