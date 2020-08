1









Una parte di vita da terzo portiere. Personaggio poco visibile, ma molto presente nel gruppo. Un autentico uomo spogliatoio. Parliamo di Carlo Pinsoglio, l'ormai 30enne estremo difensore che stasera, negli ultimi 20 minuti dell'amara sfida dello Stadium contro la Roma, ha vissuto il suo esordio stagionale entrando al posto di Szczesny. Una meritata passerella concessagli da mister Sarri, purtroppo a risultato ormai compromesso. Pinsoglio, che non ha avuto modo di compiere particolari interventi (la Roma ha attaccato eccome, ma calciando fuori o trovando l'opposizione dei difensori bianconeri), ha così collezionato la sua presenza di fine stagione pure quest'anno. Può dire di aver messo le mani anche lui su questo ennesimo scudetto della Juve. Il terzo per lui, da quando è rientrato alla casa madre dopo anni di pellegrinaggi in Serie B.