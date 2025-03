Momblano a Telelombardia: 'Domenica l'esonero di Thiago Motta, lunedì arriva Tudor'

AFP or licensors

Momblano su Motta e Tudor

Le parole dia Telelombardia, a proposito dell'ormai più che probabile esonero di, condesignato per la successione al timone della"Domani, domenica, per quello che mi risulta, arriverà il comunicato dell'esonero di Thiago Motta e da lunedì i lavori verranno affidati a Igor Tudor. Dopo dieci giorni di lavoro su Mancini crolla l'impalcatura Giuntoli. Passa una linea diversa, passa una linea di un allenatore che si prenderà questa bella, grande occasione, desiderata dallo stesso Tudor, di guidare la Juventus per quattro mesi, verosimilmente fino al Mondiale per Club. Insisto sulle tempistiche: domenica l'esonero di Thiago, lunedì il progetto Motta non ci sarà già più e mi viene da domandarmi se questo è ancora il progetto Giuntoli?".