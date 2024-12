Ecco Nico: "Adesso si cancella, si migliora, si va avanti e si pensa al Venezia". Motta affronta la situazione con una difesa ridotta, poiché Andrea Cambiaso «sente ancora dolore» e non è in grado di giocare, mentre Jonas Rouhi ha un infortunio muscolare «non grave». Nico Gonzalez, che è tornato in gruppo dopo 72 giorni di assenza a causa di una lesione al retto femorale della coscia destra, è molto felice: "È molto contento - ha dichiarato Thiago - perché lui e il nostro staff medico hanno lavorato tantissimo per il recupero. Spero di fargli fare un paio di minuti". Dalla panchina, quindi, non ci saranno Weston McKennie e Timothy Weah, che erano stati titolari dopo aver contribuito alla vittoria contro il Manchester City da subentrati: assenti Manuel Locatelli e Francisco Conceiçao.