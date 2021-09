Giornata da semaforo verde per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +1,41%, trainato in particolar modo da due titoli bancari come Unicredit e Mediolanum che oggi salgono oltre il tre percento. Bene anche il titolo Juventus, che chiude in, con l'impennata decisiva maturata proprio nelle ultime ore del pomeriggio, un po' come la vittoria sul campo dello Spezia ieri.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, il dato scende e ora si attesta su quota 98 punti.