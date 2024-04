Cristian, attualmente direttore tecnico del Venezia ma con un passato da calciatore nella Juventus ha commentato a microfoni di Radio Serie A la Vecchia Signora. Le sue parole:"Cambiaso è duttile, può giocare anche sulla sinistra. Sia lui che Bellanova mi piacciono tanto. Entrambi sono profili alti, Cambiaso ha una storia tutta sua ed è arrivato al top meritatamente, sta dimostrando di essere da grande squadra. Bellanova ha fatto un passaggio in un’altra grande squadra, sta dimostrando di meritare anche lui l’attenzione di mister Spalletti. Tra loro è una bella partita: parliamo di due ragazzi che hanno davanti un percorso importante".- "Allegri? Il mister sta cercando di costruire quel tipo di mentalità che li ha portati a vincere e fino alle finali di Champions. È un allenatore che vuole trasmettere quella mentalità, non so che valutazioni verranno fatte ma ha la mentalità da Juventus. La scelta di riprenderlo era stata fatta per questo, in un club prestigioso va data quella mentalità e Allegri sa come trasferirla".