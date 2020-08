1









Fino alla fine: l'hashtag è quello di ordinanza. Ed Edoardo Molinari, famoso golfista italiano e grandissimo tifoso della Juventus, non se lo lascia scappare su Twitter dopo le 11 di ieri sera. A coppa ormai alzata dal Siviglia.



IL TWEET - "Ancora una volta l'ha decisa lui... Romelu Lukaku!!". Ecco il messaggio, più lo smile che ride con la mano davanti alla bocca. Divertito. E divertente, non c'è che dire, Molinari: che incassa tanti commenti (qualche ragionevole "insulto") e soprattutto il like di Claudio Marchisio. Ovviamente, altro enorme cuore bianconero. Enorme.