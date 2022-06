Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid considera Molina troppo costoso e si sarebbe tirato fuori dalla corsa. Chiaramente, incidono anche i problemi del Barcellona, alle prese con un bilancio che segna un rosso di 500 milioni e non appare in grado di inserirsi per il laterale argentino. La Juventus ha invece da tempi ottimi rapporti con l’Udinese e può giocare su questo aspetto. Occhio a una possibile contropartita.