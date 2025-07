Gazzetta - Molina per la fascia destra: la Juventus tenta il colpo dall'Atletico Madrid, primi contatti

Getty Images

A lanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport: la Juventus sta lavorando per riportare in Italia, esterno argentino dell'che in Serie A ha indossato per due stagioni la maglia dell'Udinese (2020-22). È lui la nuova idea del direttore generale Damien Comolli per costruire una squadra capace di spingere forte su entrambe le corsie: il campione del mondo a destra e Andrea Cambiaso a sinistra, per dare velocità e ampiezza al 3-4-2-1 di Igor Tudor, un mix di corsa, qualità e assist a disposizione di Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Jonathan David.

Nelle ultime ore, stando alla rosea, i dirigenti bianconeri hanno mosso i primi passi con il club spagnolo. Molina – 52 presenze con la Nazionale argentina e 64 in Serie A – non è considerato incedibile a Madrid, dove l’Atletico ha bisogno di fare cassa dopo investimenti importanti: oltre 100 milioni di euro spesi per Alex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada e l’ex atalantino Matteo Ruggeri. Senza dimenticare la trattativa avanzata per Renato Veiga, rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Juventus. Diego Simeone, per questioni di rosa e bilancio, dovrà sacrificare qualche elemento, e l’ex Udinese sembra tra i maggiori candidati alla cessione. Un’occasione che la Juventus non vuole lasciarsi sfuggire. Molina piace a tutta la dirigenza bianconera: da Comolli a Giorgio Chiellini, da Francois Modesto fino a Tudor.L’Atletico parte da una valutazione di, cifra considerata eccessiva dai bianconeri per un giocatore con contratto in scadenza nel 2027. Comolli punta quindi a ottenere uno sconto o a chiudere l’operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, così da diluire l’esborso su più stagioni. Le trattative sono appena iniziate e, pur restando una certa distanza tra domanda e offerta, sia la Juventus che l’Atletico hanno motivi per cercare un’intesa, e il tempo gioca a favore.Sul piatto i bianconeri potrebbero mettere anche una contropartita tecnica, come, ma al momento questa ipotesi non sembra convincere il club spagnolo. Molina, però, guarda con interesse a un ritorno in Serie A, nonostante le avances dall’Arabia Saudita e da club di Premier League.Se dovesse arrivare, l’argentino occuperebbe il secondo – e ultimo – slot extracomunitario, visto che il primo è già stato destinato a David. Pur non avendo incrociato Tudor nella sua esperienza in Italia, Molina conosce bene il nostro campionato e porta in dote esperienza internazionale: in bacheca ha un Mondiale, due Coppe America e la Finalissima vinta contro l’Italia nel 2022. Un profilo affidabile e perfettamente in linea con la strategia bianconera: a 27 anni compiuti ad aprile, ha chiuso l’ultima stagione con 46 presenze, un goal e tre assist, anche se nella seconda parte dell’anno il suo minutaggio è calato complice l’ascesa di Giuliano Simeone. Quella di Molina non è solo un’idea, ma una pista concreta. Come alternative restano in piedi Jonathan Clauss del Nizza e il giovane Marco Palestra dell’Atalanta, classe 2004.





