Nahuel Molina è il pezzo pregiato del prossimo mercato in casa Udinese. Oltre a Juventus e Atletico Madrid, anche il Barcellona si è unito alla corsa per arrivare al nazionale argentino, viste le difficoltà per arrivare a Cesar Azpilicueta. Lo riporta il Mundo Deportivo.



Resta comunque da convincere l'Udinese con una offerta economica ritenuta congrua. Secondo quanto riporta Tuttosport, la valutazione che i friulani fanno dell'argentino è di 25-30 milioni.