1









Nahuel Molina, laterale argentino dell'Udinese (classe 1998) ha parlato dell'interesse della Juventus in un'intervista a Tuttosport: "L'interesse della Juve e dei grandi club fa piacere, ma adesso non ci penso e sono concentrato sul finale di campionato con l'Udinese. Se arrivo a 10 gol porto tutta la squadra fuori a cena. Poi sogno il Mondiale in Qatar con Messi".



PANCHINA E FASCIA - "In futuro mi piacerebbe essere allenato più da Klopp, Guardiola, Simeone o Allegri? Sono allenatori con un grandissimo curriculum, sarebbe una fortuna lavorare con uno qualsiasi di loro".



COME JUAN - "Io il nuovo Cuadrado? Parliamo di un calciatore top, ma il colombiano mi sembra più offensivo rispetto a me. I miei terzini preferiti sono Alexander-Arnold del Liverpool, James del Chelsea, Walker e Cancelo del Manchester City".



SUI CONNAZIONALI - "Dybala è un grandissimo attaccante, ideale per qualsiasi top club. Ci siamo incrociati in nazionale e abbiamo un buon rapporto. De Paul è un fratello, mi ha aiutato tanto a Udine. Parliamo spesso, però non so quello che farà. All'Atletico Madrid è soltanto da un anno e serve tempo quando cambi squadra".



I PRONOSTICI - "Chi vince lo scudetto? L'Inter. E la Champions League? Il Real Madrid".